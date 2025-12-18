Vitale a CagliariNews24 | Pisacane è un tecnico giovane e secondo me non poteva fare di più Su Caprile…
Francesco Vitale, esperto di calcio e opinionista di CagliariNews24, analizza la situazione attuale del Cagliari, offrendo un punto di vista approfondito sui temi caldi e le prospettive future. Con un occhio attento alle recenti prestazioni e alle mosse di mercato, Vitale fornisce spunti interessanti sul tecnico Pisacane e su altri protagonisti, offrendo ai tifosi un quadro completo e coinvolgente sulla squadra rossoblù.
Vitale in esclusiva a CagliariNews24 ha fatto il punto sul Cagliari soffermandosi su diversi temi e parlando anche di calciomercato Intervenuto ai microfoni di CagliariNews24, il giornalista Francesco Vitale ha fatto il punto della situazione sui sardi. Nell’ultima gara di campionato il Cagliari ha perso contro l’Atalanta per 2-1, ma la prestazione dei rossoblù è . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Milan, Bergomi avvisa i rossoneri: “A inizio secondo tempo il Parma poteva fare 3 o 4 gol …”
Leggi anche: Paganin da fiducia su Chivu? Le parole dell’ex giocatore sulle scelte del giovane tecnico romeno
Cagliari, Pisacane avrà due giocatori in meno alla ripresa degli allenamenti: gli aggiornamenti - Anche se il tecnico rossoblù dovrà fare a meno di due giocatori Archiviata la sfida contro l’Atalanta, il Cagliari ... cagliarinews24.com
Calciomercato Cagliari, ora dei nuovi innesti sono di vitale importanza per Pisacane! Le ultime - Calciomercato Cagliari, i fatti degli ultimi giorni hanno reso necessari dei colpi in entrata nella sessione invernale: Angelozzi ragiona sul da farsi Fino a pochi giorni fa, si parlava di possibili c ... cagliarinews24.com
Fischi nel momento dell'arrivo del pullman del #Cagliari allo #Juventus Stadium! Alle 18:00 è in programma la partita contro i bianconeri di Luciano Spalletti COSA NE PENSI #CagliariNews24 - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.