Vita e avventure di Babbo Natale al Cinema Teatro Astra

Scopri le magiche avventure di Babbo Natale al Cinema Teatro Astra, dove la stagione Famiglie si anima di sorrisi e emozioni. Un viaggio tra storie incantate e momenti di festa, perfetti per rendere il Natale ancora più speciale. Un appuntamento imperdibile per grandi e piccini, che unisce magia e divertimento in un’atmosfera unica.

© Veronasera.it - "Vita e avventure di Babbo Natale" al Cinema Teatro Astra La Stagione Famiglie del Cinema Teatro Astra prosegue durante il periodo natalizio con una serie di appuntamenti dedicati a grandi e piccoli. Dalla storia di Babbo Natale alla leggenda dei tre gobbi, tre domeniche pomeriggio, tutte alle 16:30, accompagneranno il pubblico tra dicembre e gennaio.

