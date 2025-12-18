Visita degli assessori Calcinaro e Consoli all’ospedale di Jesi | focus su personale investimenti e cantieri in corso

Gli assessori Calcinaro e Consoli hanno visitato l’ospedale di Jesi, concentrandosi su personale, investimenti e cantieri in corso. La visita è iniziata con un sopralluogo al cantiere del progetto PNRR per la futura casa e ospedale di comunità, seguita da un incontro con i dirigenti medici e il personale sanitario, per approfondire lo stato dei lavori e le prospettive di sviluppo del presidio.

Prima la visita al cantiere Pnrr della futura casa e ospedale di comunità, poi l'incontro con i dirigenti medici e il personale sanitario. L'assessore alla Sanità Paolo Calcinaro, accompagnato dall'assessore Tiziano Consoli, ha visitato l'ospedale "Carlo Urbani" di Jesi per fare il punto.

