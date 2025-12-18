Visita a sorpresa di Leone XIV in Senato

© Lettera43.it - Visita a sorpresa di Leone XIV in Senato Papa Leone XIV è arrivato a sorpresa a Palazzo Madama, dove ha in programma una serie di incontri, a partire da quello con Ignazio la Russa, presidente del Senato. Il pontefice visiterà inoltre la mostra sulla Bibbia di Borso d’Este, esposta nella Sala Capitolare di Palazzo della Minerva (che dal 2003 ospita la biblioteca del Senato). Il manoscritto, realizzato tra il 1455 e il 1461 dal calligrafo Pietro Paolo Marone e dai miniatori Taddeo Crivelli e Franco dei Russi, è considerato uno dei capolavori dell’ arte rinascimentale italiana. In esposizione dal 14 novembre 2025 al 16 gennaio 2026 a Palazzo della Minerva, solitamente è conservata nella Biblioteca Estense Universitaria di Modena. 🔗 Leggi su Lettera43.it Leggi anche: Papa Leone XIV al Senato, visita a sorpresa alla mostra sulla Bibbia di Borso d’Este Leggi anche: Papa Leone XIV a sorpresa al Senato, andrà a una mostra sulla Bibbia La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Papa Leone, la lunga attesa nei negozi e una visita a sorpresa:ì «Gli ho donato un calice»; Il Papa ai bambini: «Con il canto scoprite che il Natale è un invito alla pace»; Papa Leone XIV: non siamo macchine, siamo un cuore (Chiara Lonardo); Papa Leone XIV nella lista dei best dressed 2025 di Vogue America. Papa Leone XIV al Senato, visita a sorpresa alla mostra sulla Bibbia di Borso d’Este - Il Pontefice si è recato nella Biblioteca del Senato della Repubblica 'Giovanni Spadolini' in piazza della ... msn.com

