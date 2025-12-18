Vis Canavaccio | una cena per 160

Sabato 6 dicembre, la Vis Canavaccio 2008 ha ospitato una cena speciale che ha visto riunite oltre 160 persone. In collaborazione con la Pro loco e il Circolo Acli di Canavaccio, l’evento ha rappresentato un momento di convivialità e solidarietà, consolidando il legame tra la comunità e rafforzando lo spirito di appartenenza. Un’occasione unica per condividere un’apprezzata tradizione in un’atmosfera calda e accogliente.

© Ilrestodelcarlino.it - Vis Canavaccio: una cena per 160 Sabato 6 dicembre la Vis Canavaccio 2008, in collaborazione con la Pro loco e il Circolo Acli di Canavaccio, ha organizzato una cena che ha riunito oltre 160 persone. Alla serata erano presenti anche il sindaco, Maurizio Gambini, gli assessori Gian Franco Fedrigucci (Eventi sportivi) e Marianna Vetri (Infrastrutture sportive), le consigliere comunali Carla Biccari ed Emanuela Palliccia, oltre agli sponsor che sostengono la società calcistica. Nel corso dell’evento sono state ricordate con una targa due persone legate alla storia della Vis Canavaccio, Loris Sartori e Daniele Bucci. Il loro contributo al paese, la dedizione e il forte senso di comunità che li hanno sempre contraddistinti rappresentano un esempio per tutti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Investita e uccisa dall'amico: lui guidava sotto l'effetto di droghe. L'ipotesi di una lite a cena e della fuga di lei Leggi anche: Ladri in casa scoperti dai proprietari a Senigallia all'ora di cena: fuga acrobatica giù dalla grondaia La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Vis Canavaccio: una cena per 160. Vis Canavaccio: una cena per 160 - Sabato 6 dicembre la Vis Canavaccio 2008, in collaborazione con la Pro loco e il Circolo Acli di Canavaccio, ha organizzato una cena che ha riunito oltre 160 persone. ilrestodelcarlino.it

Cagliese brinda, Vis Canavaccio esagerato: tutti i tabellini Seconda A - Domani si giocano due delle otto sfide in programma per la nona mandata di Seconda Categoria Girone A. youtvrs.it

Seconda categoria. La Vis Canavaccio passa e Casinina e aggancia la vetta - Si è giocata ieri la tredicesima giornata di andata del campionato di Seconda Categoria. ilrestodelcarlino.it

" Natale con il Cuore" • Canavaccio di Urbino Pro Loco Canavaccio si accinge a raggiungere il #natale con diversi eventi tra i quali non manca una meravigliosa cena di beneficenza in collaborazione con "Il Sorriso di Enea Odv". Appuntamento per SA - facebook.com facebook

La Cucina Italiana con l'Unicef Italia per la cena che sancisce la proclamazione Unesco. A firmarla Bottura, Cannavacciuolo, Cracco, Klugmann, Locatelli, Oldani, Romito lacucinaitaliana.it/gallery/tavola… x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.