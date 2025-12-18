Virginia Chiastra | Sicurezza decoro famiglie e giovani | ecco il nostro impegno per il prossimo Bilancio
Virginia Chiastra, consigliere di Vignali e presidente di Missione Parma, illustra l’impegno della sua squadra per il prossimo bilancio comunale. Focalizzandosi su sicurezza, decoro, famiglie e giovani, sottolinea i risultati ottenuti e le mozioni presentate, evidenziando l’importanza di un lavoro condiviso per il benessere della comunità. Un percorso che mira a rafforzare il senso di sicurezza e qualità della vita nella città.
“Sono orgogliosa del lavoro fatto dal mio gruppo consiliare e dalla squadra di Missione Parma che ci ha permesso di presentare un importante numero di mozioni al prossimo bilancio comunale” esordisce Virginia Chiastra, consigliere del gruppo Vignali e presidente della stessa Missione Parma. “Come. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Coronas (Forza Italia): “Prosegue il lavoro per sicurezza e decoro urbano, il nostro impegno è costante”
Leggi anche: Tasca (A2a): “Bilancio di sostenibilità testimonia nostro impegno per il territorio”
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.