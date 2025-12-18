Virginia Chiastra | Sicurezza decoro famiglie e giovani | ecco il nostro impegno per il prossimo Bilancio

Virginia Chiastra, consigliere di Vignali e presidente di Missione Parma, illustra l’impegno della sua squadra per il prossimo bilancio comunale. Focalizzandosi su sicurezza, decoro, famiglie e giovani, sottolinea i risultati ottenuti e le mozioni presentate, evidenziando l’importanza di un lavoro condiviso per il benessere della comunità. Un percorso che mira a rafforzare il senso di sicurezza e qualità della vita nella città.

