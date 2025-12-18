Violenza sessuale su una collega | a giudizio
Un grave episodio di violenza sessuale si sta svolgendo sul posto di lavoro, con un collega che ha ripetutamente molestato una collega, toccandola e chiedendole foto intime. La vicenda mette in luce le dinamiche di abuso e il disagio subito, portando alla ribalta l'importanza di tutelare la dignità e i diritti di ogni lavoratore. Un processo che mira a fare giustizia e a sensibilizzare sulla prevenzione delle molestie.
Palpeggia più volte il seno e il fondoschiena della collega di lavoro e la molesta, chiedendole di inviargli foto di lei in costume e cercando di farle delle videochiamate. Sotto accusa per violenza sessuale e stalking un 52enne di Sant’Elpidio a Mare, che all’epoca dei fatti lavorava in una ditta a Corridonia, come responsabile di un reparto. Ieri il 52enne è stato rinviato a giudizio. Gli episodi contestati erano avvenuti da gennaio e giugno del 2023. Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Rosanna Buccini, l’uomo avrebbe toccato con un dito il seno della collega per due volte e in più occasioni avrebbe toccato il sedere della donna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
