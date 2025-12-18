Violenza sessuale di gruppo dopo il falò di Ferragosto a Salerno | condotti in comunità due minori

Due minorenni di 17 anni sono stati collocati in comunità a Salerno, accusati di aver commesso una violenza sessuale di gruppo su una sedicenne dopo il falò di Ferragosto. La Squadra Mobile ha eseguito l’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale per i minorenni su richiesta della Procura, segnando un grave episodio che ha scosso la comunità locale.

Sono finiti nei guai due 17enni indagati per violenza sessuale di gruppo ai danni di una sedicenne: la Squadra Mobile di Salerno ha eseguito un'ordinanza di collocamento in comunità, emessa dal Gip del Tribunale per i minorenni di Salerno su richiesta della Procura, come riporta Lira Tv.

