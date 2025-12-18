Violenza sessuale di gruppo dopo il falò di Ferragosto a Salerno | condotti in comunità due minori

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due minorenni di 17 anni sono stati collocati in comunità a Salerno, accusati di aver commesso una violenza sessuale di gruppo su una sedicenne dopo il falò di Ferragosto. La Squadra Mobile ha eseguito l’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale per i minorenni su richiesta della Procura, segnando un grave episodio che ha scosso la comunità locale.

violenza sessuale di gruppo dopo il fal242 di ferragosto a salerno condotti in comunit224 due minori

© Salernotoday.it - Violenza sessuale di gruppo dopo il falò di Ferragosto, a Salerno: condotti in comunità due minori

Sono finiti nei guai due 17enni indagati per violenza sessuale di gruppo ai danni di una sedicenne: la Squadra Mobile di Salerno ha eseguito un’ordinanza di collocamento in comunità, emessa dal Gip del Tribunale per i minorenni di Salerno su richiesta della Procura, come riporta Lira Tv. I fatti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche: “Violenza sessuale in strada su una 13enne”: due minori indagati nel Brindisino

Leggi anche: Modena, allenatore di pallavolo condannato per violenza sessuale su minori

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Roma, studentessa di 23 anni violentata davanti alla fermata della metro Jonio; Accusati di stupro di gruppo in un motel a Cornaredo: tre assolti anche in secondo grado; Accusati di violenza sessuale di gruppo in un motel di Cornaredo, confermata l'assoluzione per 3 giovani; Violenza di gruppo a Malta, gli abusi non sarebbero stati ripresi.

violenza sessuale gruppo dopoAccusati di violenza sessuale di gruppo in un motel di Cornaredo, confermata l’assoluzione per 3 giovani - Sono stati assolti anche in Appello i 3 ragazzi accusati di stupro di gruppo ai danni di una 23enne in un motel di Cornaredo (Milano) ... fanpage.it

violenza sessuale gruppo dopoViolenza sessuale in un appartamento nel centro di Roma, una condanna a sei anni - I giudici della quinta sezione collegiale del tribunale di Roma hanno condannato 6 anni di carcere un cittadino senegalese di 29 anni accusato di violenza sessuale di gruppo ai danni di una donna avve ... ansa.it

Violenza di gruppo a Malta: gli abusi non sarebbero stati ripresi - Sarebbe uno degli elementi emersi dalla consulenza tecnica sui telefonini della vittima, una 19enne veneta, e dei cinque indagati per stupro di gruppo, che sarebbe avvenuto lo scorso 22 luglio. brindisireport.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.