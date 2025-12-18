Violenza sessuale di gruppo dopo il falò di Ferragosto a Salerno | condotti in comunità due minori
Due minorenni di 17 anni sono stati collocati in comunità a Salerno, accusati di aver commesso una violenza sessuale di gruppo su una sedicenne dopo il falò di Ferragosto. La Squadra Mobile ha eseguito l’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale per i minorenni su richiesta della Procura, segnando un grave episodio che ha scosso la comunità locale.
Sono finiti nei guai due 17enni indagati per violenza sessuale di gruppo ai danni di una sedicenne: la Squadra Mobile di Salerno ha eseguito un’ordinanza di collocamento in comunità, emessa dal Gip del Tribunale per i minorenni di Salerno su richiesta della Procura, come riporta Lira Tv. I fatti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: “Violenza sessuale in strada su una 13enne”: due minori indagati nel Brindisino
Leggi anche: Modena, allenatore di pallavolo condannato per violenza sessuale su minori
Roma, studentessa di 23 anni violentata davanti alla fermata della metro Jonio; Accusati di stupro di gruppo in un motel a Cornaredo: tre assolti anche in secondo grado; Accusati di violenza sessuale di gruppo in un motel di Cornaredo, confermata l'assoluzione per 3 giovani; Violenza di gruppo a Malta, gli abusi non sarebbero stati ripresi.
Accusati di violenza sessuale di gruppo in un motel di Cornaredo, confermata l’assoluzione per 3 giovani - Sono stati assolti anche in Appello i 3 ragazzi accusati di stupro di gruppo ai danni di una 23enne in un motel di Cornaredo (Milano) ... fanpage.it
Violenza sessuale in un appartamento nel centro di Roma, una condanna a sei anni - I giudici della quinta sezione collegiale del tribunale di Roma hanno condannato 6 anni di carcere un cittadino senegalese di 29 anni accusato di violenza sessuale di gruppo ai danni di una donna avve ... ansa.it
Violenza di gruppo a Malta: gli abusi non sarebbero stati ripresi - Sarebbe uno degli elementi emersi dalla consulenza tecnica sui telefonini della vittima, una 19enne veneta, e dei cinque indagati per stupro di gruppo, che sarebbe avvenuto lo scorso 22 luglio. brindisireport.it
Violenza sessuale in un appartamento nel centro di Roma, una condanna a sei anni. Stupro avvenuto nell'aprile del 2024. Coinvolti altri due uomini, uno è ricercato #ANSA x.com
Catturato a Tenerife 69enne di Ugento ricercato per violenza sessuale Latitante dal 2022, era stato condannato dalla Corte d’Appello di Lecce a oltre 4 anni di reclusione Il link dell’articolo è nel primo commento - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.