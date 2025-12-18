Violenza sessuale arrestato 72enne dopo condanna definitiva

Un uomo di 72 anni è stato arrestato a Benevento dopo la condanna definitiva per violenza sessuale, commessa nell’ottobre 2020. I Carabinieri hanno eseguito l’ordine di carcerazione, che prevede 2 anni e 8 mesi di reclusione. L’episodio e le conseguenze legali segnano un importante intervento delle forze dell’ordine nel contrasto a questi reati.

Comunicato Stampa Dovrà scontare 2 anni e 8 mesi di reclusione per fatti avvenuti nell’ottobre 2020 Nella giornata odierna, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Benevento hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall’Autorità . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

