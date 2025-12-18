Violenza di gruppo a Malta | gli abusi non sarebbero stati ripresi

Una grave accuse scuote Malta: si sospetta che gli abusi di gruppo non siano stati documentati nei telefoni degli indagati, sollevando dubbi sulla trasparenza e sulla veridicità delle testimonianze. La mancanza di prove visive potrebbe influenzare il corso delle indagini e la percezione pubblica, alimentando un clima di incertezza e preoccupazione su quanto realmente accaduto.

© Brindisireport.it - Violenza di gruppo a Malta: gli abusi non sarebbero stati ripresi BRINDISI - Nei telefoni degli indagati non ci sarebbe le immagini registrate della presunta violenza. E neppure la traccia una loro possibile trasmissioni a terzi attraverso piattaforme "social". È quanto sarebbe emerso dall'analisi dei cellulari dei cinque giovani brindisini accusati di violenza.

