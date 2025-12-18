Vins e il collettivo eXpresso chiudono la rassegna Il ritmo delle cose

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vins e il collettivo eXpresso chiudono con entusiasmo la rassegna

vins e il collettivo expresso chiudono la rassegna il ritmo delle cose

© Brindisireport.it - Vins e il collettivo eXpresso chiudono la rassegna "Il ritmo delle cose"

FASANO - L’Amministrazione comunale di Fasano, assessorato alle Politiche Giovanili, annuncia con entusiasmo l’attesissimo appuntamento conclusivo della rassegna musicale e culturale "Il Ritmo delle Cose".Domenica 21 dicembre 2025, alle ore 17.30, la rassegna saluterà il suo pubblico presso “I. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Leggi anche: Dente a Fasano per la rassegna "Il Ritmo delle Cose"

Leggi anche: "Il Ritmo delle Cose": la rassegna ospita Cristiano Godano dei Marlene Kuntz

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

vins collettivo expresso chiudonoVins e il collettivo eXpresso chiudono la rassegna “Il Ritmo delle Cose” a Fasano - 30, la rassegna saluterà il suo pubblico presso “I Portici” – Biblioteca di Comunità Ignazio Ciaia, ospitando ... osservatoriooggi.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.