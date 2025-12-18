Vins e il collettivo eXpresso chiudono la rassegna Il ritmo delle cose
FASANO - L’Amministrazione comunale di Fasano, assessorato alle Politiche Giovanili, annuncia con entusiasmo l’attesissimo appuntamento conclusivo della rassegna musicale e culturale "Il Ritmo delle Cose".Domenica 21 dicembre 2025, alle ore 17.30, la rassegna saluterà il suo pubblico presso “I. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
