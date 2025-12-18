Vino birra e drink senza alcol per divertirci ne facciamo a meno | la tendenza

Sempre più persone scelgono di divertirsi senza alcol, optando per bevande come vino, birra e drink analcolici. Una tendenza in crescita che rispecchia uno stile di vita più consapevole e salutare. Al bar, è comune sentirsi offrire una Coca Cola o altre alternative analcoliche, dimostrando come il gusto e la socialità possano andare di pari passo senza bisogno di alcol.

Spesso ci capita di ritrovarci al bar con i nostri amici e sentirli dire “Per me una coca cola, grazie”. E no, non è l’ordine del guidatore designato. Sembra che più cresciamo, meno beviamo. Stiamo invecchiando? No, siamo solo la generazione che preferisce le bevande senza alcol. Sober curious, la nostra nuova tendenza. Una vera e propria rivoluzione sociale, dove non serve più tenere in mano un calice di vino o un cocktail superalcolico per stare in compagnia. Siamo sober curious, ossia ci interessano molto di più le bevande senza alcol: le consumiamo molto più volentieri rispetto a un cocktail o a un bicchiere di vino. 🔗 Leggi su Dilei.it

