Vincere uniti così teniamo vivo l’obiettivo della salvezza

La vittoria contro il Fossombrone ha rinvigorito l’entusiasmo del Castelfidardo, portando fiducia e determinazione nell’intero ambiente. Le parole di Eyad Osama, portiere e simbolo di questa squadra, sottolineano l’importanza di restare uniti per mantenere vivo l’obiettivo della salvezza. Insieme, si rafforzano la convinzione e la speranza di raggiungere il traguardo, alimentando la passione di una comunità che crede nel proprio futuro.

