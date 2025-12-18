Vincere uniti così teniamo vivo l’obiettivo della salvezza
La vittoria contro il Fossombrone ha rinvigorito l’entusiasmo del Castelfidardo, portando fiducia e determinazione nell’intero ambiente. Le parole di Eyad Osama, portiere e simbolo di questa squadra, sottolineano l’importanza di restare uniti per mantenere vivo l’obiettivo della salvezza. Insieme, si rafforzano la convinzione e la speranza di raggiungere il traguardo, alimentando la passione di una comunità che crede nel proprio futuro.
"Vincere uniti dà fiducia e consapevolezza". Parole del portiere del Castelfidardo, Eyad Osama, rinfrancato nel morale, come tutto l’ambiente fidardense, dopo la vittoria contro il Fossombrone. "Fondamentale" la etichetta il numero 1 dei biancoverdi, classe 2006, "perché ci permette di riavvicinarci concretamente alla zona playout e di tenere vivo il nostro obiettivo salvezza ". Castelfidardo penultimo con 8 punti, con la zona playout che ora è meno lontana, cinque lunghezze dopo il successo di domenica. Alla fine di "una partita molto tattica e combattuta, soprattutto a centrocampo. Non è stata una gara con tante occasioni nitide, segno che la squadra ha lavorato bene a livello difensivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
