Vincere a Notaresco per feste più serene

Una vittoria a Notaresco per celebrare le feste con serenità. La strada da Ancona verso questa meta si arricchisce di fiducia e determinazione, alimentate dal successo contro l’Aquila. Un traguardo che rafforza la consapevolezza di un cammino positivo, portando ottimismo e entusiasmo alle prossime sfide.

Ancona verso Notaresco con tanta consapevolezza in più, quella che porta in dote il successo contro l’Aquila. Ecco il ds Luca Gerilli sul match, sul mercato e sulla prossima partita. Direttore, una vittoria con l’Aquila che vale tre punti. E molte boccate d’ossigeno. "Sicuramente una vittoria che permette di continuare a inseguire quello che ci siamo prefissati, 6 punti da Ostia, 3 da Teramo, 3 punti sull’Aquila. E’ stata una vittoria importante contro una squadra forte. Peccato che valga solo tre punti. Ma ci fa prendere consapevolezza di quello che siamo, una squadra importante. Ed è stato il primo scontro diretto vinto contro una formazione di prima fascia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bene Teramo Calcio 1913 , Giulianova calcio 1924 e Notaresco Calcio . Cadono L'Aquila 1927 e Chieti F.C. 1922 . Torna a vincere l' A.S. Ostiamare Lido Calcio srl - facebook.com facebook