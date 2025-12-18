Villa Santa Maria conferma di non essere mai stata coinvolta nell’inchiesta in corso. I legali della struttura hanno fornito precisazioni dettagliate al “Secolo” per chiarire ogni possibile fraintendimento. Di seguito, la rettifica ufficiale relativa all’articolo “Magistratura lenta con il bimbo disabile maltrattato, tempestiva per i bimbi del bosco: tutele per i minori a due velocità”.

Villa Santa Maria mai coinvolta nell'inchiesta: le precisazioni complete fornite dai legali della struttura al "Secolo"

Riceviamo e pubblichiamo qui di seguito la rettifica all’articolo “Magistratura lenta con il bimbo disabile maltrattato, tempestiva per i bimbi del bosco: tutele per i minori a due velocità” inviata dal legale rappresentante di Villa S. Maria, dottoressa Gaetana Mariani, e dall’avvocato Stefania Farnetani. Gentile Direttore, con riferimento alla missiva pervenuta da Riccardo Pedrizzi e pubblicata online il 10 dicembre scorso nella sezione Lettere al Direttore, dal titolo “Magistratura lenta con il bimbo disabile maltrattato, tempestiva per i bimbi del bosco: tutele per i minori a due velocità”, si chiede, ai sensi dell’art. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

