Villa Pini Vibes | musica mercatini vin brulè e dj-set

Dal 5 dicembre, Villa Pini si trasforma in un suggestivo scenario invernale tra musica, mercatini, vin brulè e dj set. Le atmosfere si accendono il 19 e 20 dicembre con spettacoli e live performance, creando un luogo di convivialità e divertimento. Un’occasione perfetta per vivere l’atmosfera natalizia in compagnia, tra sapori, musica e momenti di relax, nel cuore di Villa Pini.

© Bolognatoday.it - Villa Pini Vibes: musica, mercatini, vin brulè e dj-set Dal 5 dicembre l'inverno a Villa Pini si colora di musica, mercatini, vin brulè, birrette, dj set e sfide al biliardinoLe vibes di Villa Pini dal 19 al 20 dicembre: il 19 dicembre Officina Roversi presenta Amarti e Pietro Porcellara; il 20 dicembre HHHolyNAIT! Dalle 18.00 Mercatini artigianali di.

Live, karaoke e djset: è iniziata la musica d’estate nel parco di Villa Pini - Portare la musica ovunque, accendere l’attenzione sulle zone di Bologna dove ancora manca un’offerta culturale, ribaltare l’asse centro- ilrestodelcarlino.it

L'Orchestra Senzaspine di Bologna negli spazi di Villa Pini - Dopo la demolizione, ancora in corso, dell'ex Mercato San Donato di Bologna, che negli ultimi dieci anni ha ospitato l'Orchestra Senzaspine e la sua Scuola di Musica, le attività dell'Associazione ... ansa.it

Villa Cento Pini: completata la nuova area fitness all’aperto Prosegue il percorso di riqualificazione di Villa Cento Pini: sono stati completati i lavori per la nuova area fitness all’aperto, dotata di postazioni per esercizi a corpo libero e strutture polivalenti, pensat - facebook.com facebook

