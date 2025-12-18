Vigor De Feo carica | La strada è giusta
Gianmarco De Feo affronta un inizio di stagione ricco di emozioni, tra l’entusiasmo dell’accoglienza calorosa e le sfide di un infortunio imprevisto. La determinazione e la fiducia nel percorso intrapreso sono le sue armi più forti, mentre la tifoseria lo sostiene con passione. Dopo un periodo di difficoltà, il ritorno in campo rappresenta un nuovo punto di partenza, segnando la volontà di ripartire con energia e convinzione.
Un’accoglienza regale da parte dei tifosi, poi l’infortunio, sino alla completa guarigione. Gianmarco De Feo ha vissuto i primi mesi a Senigallia sulle montagne russe. Acclamato ed atteso per la sua classe innata con il pallone tra i piedi, l’attaccante campano ha dovuto fare subito i conti con la sfortuna; oggi però il peggio è alle spalle e le ragioni che spingevano i tifosi ad essere così euforici si cominciano a capire. De Feo, partita dopo partita, sta trascinando la Vigor a suon di prestazioni convincenti, gol e assist; basti pensare alla gara di Chieti di pochi giorni fa, sbloccata da De Marco grazie ad un delizioso passaggio dell’attaccante di Eboli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
