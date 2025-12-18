Vigor De Feo carica | La strada è giusta

Gianmarco De Feo affronta un inizio di stagione ricco di emozioni, tra l’entusiasmo dell’accoglienza calorosa e le sfide di un infortunio imprevisto. La determinazione e la fiducia nel percorso intrapreso sono le sue armi più forti, mentre la tifoseria lo sostiene con passione. Dopo un periodo di difficoltà, il ritorno in campo rappresenta un nuovo punto di partenza, segnando la volontà di ripartire con energia e convinzione.

Vigor Senigallia corsara a Chieti - Il goal di De Marco regala tre punti ai rossoblù La Vigor Senigallia ha conquistato tre punti preziosi sul campo del Chieti. youtvrs.it

La Vigor Senigallia vince a Chieti - Decisiva la rete di De Marco nel cuore della ripresa su assist di De Feo, ... senigallianotizie.it

Novelli suona la carica per la Vigor Senigallia: «La stiamo preparando con massima attenzione. Con il Chieti sarà una partita tosta, come tutte» - facebook.com facebook

