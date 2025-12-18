Vigilie di Natale e Capodanno nuove regole a Salerno | limiti a orari e musica nei locali

Il Comune di Salerno ha introdotto nuove normative per le vigilie di Natale e Capodanno, con restrizioni sugli orari e sulla musica nei locali. L’ordinanza del sindaco Vincenzo Napoli mira a garantire il rispetto delle normative e la sicurezza durante i festeggiamenti, limitando gli eccessi e regolamentando le attività di pubblico intrattenimento nelle serate di fine anno.

Stretta del Comune di Salerno sui festeggiamenti delle Vigilie di Natale e Capodanno. Con un'ordinanza firmata nelle ultime ore dal sindaco Vincenzo Napoli, l'amministrazione comunale ha fissato regole molto rigide per le iniziative organizzate dai pubblici esercizi. In particolare, nei giorni 24.

