Vietato parlare dello scandalo Nature | prof De Vita | Mi hanno oscurato

Il professor De Vita denuncia di essere stato oscurato dopo aver commentato uno studio di Nature, che è stato successivamente ritirato dagli autori a causa di un errore metodologico. La vicenda solleva interrogativi sulla trasparenza e sull’indipendenza nel mondo scientifico, svelando le tensioni tra ricerca, etica e comunicazione. Un episodio che invita a riflettere sulla libertà di espressione e sulla responsabilità nella divulgazione di dati scientifici.

