VIDEO | AEW Dark – Stocking Stuffer edition
Dopo anni di assenza, torna AEW Dark – Stocking Stuffer edition, la web serie della All Elite Wrestling che ha accompagnato i fan durante la pandemia. Con i suoi incontri intensi e spesso dominanti, offre un’anteprima delle promesse emergenti nel mondo del wrestling, riprendendo il ritmo e l’atmosfera di sempre. Un ritorno atteso dagli appassionati, pronti a scoprire nuove sfide e talenti emergenti.
Dopo tanti anni di assenza torna AEW Dark, la web serie della All Elite Wrestling che tanta compagnia ci aveva tenuto durante la pandemia, con i suoi infiniti match, per lo più squash, che avevano dato opportunità a tante promesse del business. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
AEW BATTLE OF THE BELTS
Ecco cosa è successo a #AEWDark #TSOW // #AEW x.com
