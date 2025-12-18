VIDEO | AEW Dark – Stocking Stuffer edition

Dopo anni di assenza, torna AEW Dark – Stocking Stuffer edition, la web serie della All Elite Wrestling che ha accompagnato i fan durante la pandemia. Con i suoi incontri intensi e spesso dominanti, offre un’anteprima delle promesse emergenti nel mondo del wrestling, riprendendo il ritmo e l’atmosfera di sempre. Un ritorno atteso dagli appassionati, pronti a scoprire nuove sfide e talenti emergenti.

