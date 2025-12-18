Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-12-2025 ore 20 | 25

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 18 dicembre 2025 alle 20:25: traffico intenso e incidenti causano rallentamenti su diverse arterie, tra cui il raccordo anulare, la Cassia bis e la A24. Con l’inverno alle porte, è fondamentale adottare misure di sicurezza come l’uso di pneumatici invernali o catene. Rimanete informati e guidate con prudenza per garantire un viaggio sicuro a tutti.

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-12-2025 ore 20:25 Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare carreggiata interna code per traffico intenso tra gli svincoli Cassia Flaminia e poi proseguendo tra bufalotte Prenestina in esterna invece auto in coda tra le uscite di Colombo e Appia in uscita da Roma code sulla Cassia bis tra il raccordo anulare Santa Cornelia indico di Viterbo A causa di un incidente sul tratto Urbano della A24 cose tra la tangenziale est e Tor Cervara in direzione del raccordo anulare rallentamenti anche sulla 91 Roma Fiumicino tra Lancia del Tevere Colombo nei due sensi di marcia da Dario Antonini attrice pubblicità è tutto Grazie per l'attenzione ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infogrid a punto astrale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-12-2025 ore 12:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-12-2025 ore 20:25 Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-12-2025 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-12-2025 ore 16 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-12-2025 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-12-2025 ore 20 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-12-2025 ore 18:40 - Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in carreggiata interna ... romadailynews.it

Trasporti gratis per Under 25 nella Regione Lazio per Natale: chi può usufruirne, quando e su quali mezzi - L'iniziativa si chiama "Natale in tour" e consente a giovani Under 25 di muoversi gratuitamente all'interno della Regione Lazio: quali mezzi ... fanpage.it

Modifiche della viabilità in occasione delle manifestazioni del weekend a Roma: tutte le info - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.