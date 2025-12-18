Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-12-2025 ore 19 | 40

Astral infomobilità un saluto per i trovati dalla redazione di Azzano infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in carreggiata interna code per traffico intenso tra gli svincoli Trionfale Flaminia e poi proseguendo tra bufalotte Prenestina in esterna invece si rallenta tra le uscite di Colombre Appia in entrata verso Roma code sulla Cassia bis tra il raccordo anulare Santa Cornelia in direzione di vita a causa di un incidente tratto Urbano della A24 cose tra la tangenziale est e Tor Cervara in direzione dei raccordo anulare lentamente anche nel tratto Urbano della Roma Fiumicino charl ANSA del Tevere e Cristoforo Colombo nei due sensi di Daddario Antolini Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

