Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-12-2025 ore 19 | 10

Ecco un'introduzione di massimo 80 parole: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 18 dicembre 2025 alle 19:10. Situazioni di rallentamento e code si registrano sul raccordo anulare, con criticità tra Trionfale e Bufalotte Prenestina, e tra Colombo e Appia. Risolti gli incidenti sulla A1 tra Bivio Diramazione Roma Nord e sulla Roma Sud. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale, un servizio della Regione Lazio.

Astral infomobilità dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare carreggiata interna code per intanto tra gli svincoli Trionfale Flaminia e poi proseguendo tra bufalotte Prenestina in esterna si rallenta invece tra l'uscita di Colombo e Appia Passiamo al autostrade risolto l'incidente sulla A1 Roma Firenze tra il bivio diramazione Roma nord Guidonia in direzione di Napoli permangono comunque quote residue risolto Anche l'incidente sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e raccordo anulare il tratto Urbano della A24 cose tra la tangenziale est e Tor Cervara in direzione del raccordo anulare il quadrante sud della capitale risolto entrambi gli incidenti sulla via Pontina tra Pomezia e lo svincolo per via Laurentina e tra strada Migliara 53 51 da dare Antolini applicabilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

