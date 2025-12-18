Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-12-2025 ore 18 | 40

Ecco l'introduzione richiesta: Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio al 18 dicembre 2025 alle 18:40: traffico intenso sul raccordo anulare e autostrade a causa di incidenti e code tra vari svincoli e zone della regione. Situazioni di particolare criticità si registrano sulla A1, A24 e Pontina, con rallentamenti e rallentamenti previsti fino a ulteriori aggiornamenti.

in apertura il raccordo anulare in carreggiata interna code per traffico intenso tra gli svincoli Trionfale Flaminia e poi proseguendo tra Bufalotta Prenestina in esterna invece auto in coda tra le uscite di Colombo e Appia passiamo in autostrada code per incidente sulla A1 Roma Firenze tra il bivio tra la diramazione Roma nord Guidonia in direzione di Napoli incidente anche sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e raccordo anulare In quest'ultima direzione tratto Urbano della A24 ponte tra la tangenziale est e Tor Cervara in direzione raccordo anulare il quadrante sud della capitale incidente sulla via Pontina tra Pomezia e lo svincolo per via Laurentina in direzione di Latina altro incidente sulla Pontina più a sud nel territorio di Sabaudia Concorde entrambi strada Migliara 53 e 51

