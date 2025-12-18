Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-12-2025 ore 18 | 10

Benvenuti agli aggiornamenti sulla viabilità di Roma e del Lazio. La redazione di H-Link Mobilità vi fornisce le ultime notizie su traffico, incidenti e situazioni di emergenza, per aiutarvi a pianificare i vostri spostamenti con precisione e sicurezza. Restate sintonizzati per tutte le novità in tempo reale, grazie a un servizio dedicato della Regione Lazio.

Astral infomobilità un saluto per i trovati dalla redazione di h-link mobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare carreggiata interna code per traffico intenso tra gli svincoli Trionfale Flaminia e poi proseguendo tra bufalotte Prenestina in esterna invece auto in coda tra le uscite di Colombo e passiamo le autostrade code per incidente sulla A1 Roma Firenze tra il bivio diramazione Roma nord Guidonia in direzione di Napoli il tratto Urbano della A24 cose tra la tangenziale est e torcervara in direzione del raccordo anulare e il quadrante sud della capitale risolti gli incidenti sulla via Pontina tra Castel Romano Pomezia e a Campoverde Borgo Montello se ne segnala per un altro tra Pomezia e lo svincolo per via Laurentina sempre in direzione di Latina su via di coccio di morto invece hai risolto il precedente incidente con la circolazione adesso tornata regolare Da da Antolini Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

