Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-12-2025 ore 17 | 25

Ecco le principali novità sulla viabilità a Roma e nel Lazio al 18 dicembre 2025 alle 17:25. Tra il raccordo anulare e i principali raccordi, si registrano code e rallentamenti a causa di traffico intenso e incidenti. La situazione coinvolge anche le arterie urbane e le vie di collegamento con Ostia e Pomezia, con disagi in diversi punti strategici. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sulla mobilità regionale.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare carreggiata interna code per traffico intenso tra gli svincoli di Trionfale Flaminia e poi proseguendo tra Bufalotta e Prenestina in esterna invece si rallenta tra le uscite Colombo e Appia sul tratto Urbano della A24 può detrarre la tangenziale est e Tor Cervara in direzione del raccordo anulare per quadrante sud della capitale incidente sulla via Pontina nei pressi dell'uscita di Pomezia in direzione di Latina con code che partono da Castel Romano sempre sulla via Pontina incidente anche più a sud sempre in direzione di Latina con che si estendono tra Campoverde Borgo Montello cose anche sulla Cristoforo Colombo in direzione di Ostia tra vicini a via di Acilia stavolta per traffico Ci spostiamo nel comune di Fiumicino dove su via di Coccia di Morto Si segnala un incidente per cui è stato istituito il senso unico alternato da Dario Antolini Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

