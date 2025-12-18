Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-12-2025 ore 16 | 25

Benvenuti all'aggiornamento di Astral Infomobilità sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 18 dicembre 2025 alle 16:25. Attualmente si registrano code sul raccordo anulare in carreggiata interna tra Trionfale Flaminia e Bufalotta Prenestina, rallentamenti sulla A24 tra Colombo e Appia, e traffico intenso sulla via Pontina vicino Pomezia a causa di un incidente. Traffico congestionato anche sulla Cristoforo Colombo e sulla via del Mare. Restate sintonizzati

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-12-2025 ore 16:25 Astral infomobilità un saluto per ritrovarti dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in carreggiata interna code per traffico intenso tra gli svincoli Trionfale Flaminia e poi proseguendo della Bufalotta Prenestina in esterna si rallenta invece tra le uscite di Colombo e Appia il tratto Urbano della A24 code tra la tangenziale est et Osservare in direzione del raccordo anulare per quadrante sud della capitale incidente sulla via Pontina nei pressi dell'uscita di Pomezia in direzione di Latina con code che partono da Castel Romano code anche sulla Cristoforo Colombo in direzione di Ostia tra Vitinia via di Acilia in direzione di Ostia code anche sulla via del mare tra il raccordo anulare e via di Mezzocammino Daddario Antolini Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-12-2025 ore 16:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-12-2025 ore 16:25 Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-12-2025 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-12-2025 ore 16 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-12-2025 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-12-2025 ore 20 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-12-2025 ore 19:40 - Astral infomobilità Un saluto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dalle autostrade con un incidente tra la ... romadailynews.it Modifiche della viabilità in occasione delle manifestazioni del weekend a Roma: tutte le info - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.