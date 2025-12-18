Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-12-2025 ore 15 | 25

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio: traffico intenso sul raccordo anulare e rallentamenti sulla A24, con code e incidenti su Pontina e Cristoforo Colombo. Ricordiamo l'importanza di rispettare le norme di sicurezza invernale, come pneumatici e catene da neve, per viaggiare in sicurezza. Per dettagli e aggiornamenti costanti, visita il sito di Astral Infomobilità. La sicurezza di tutti è la priorità.

Astral infomobilità di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in carreggiata interna con traffico intenso tra gli svincoli cassia-flaminia e poi proseguendo tra Bufalotta e la Roma Teramo in esterna invece si rallenta tra le uscite di Colombo e Appia sul tratto Urbano della A24 code tra le uscite di Fiorentini Osservare in direzione del raccordo anulare del quadrante sud della capitale code per un incidente sulla via Pontina nei pressi dell'uscita di Pomezia in direzione di Latina code anche sulla Cristoforo Colombo in direzione di Ostia tra Vitinia via di Acilia da Dario Antonini Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio Ricky più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio pneumatici invernali avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita punto Astral Spa campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio

