Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-12-2025 ore 13 | 25

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 18 dicembre 2025: traffico scorrevole in provincia di Chieti, mentre sul raccordo romano si segnalano rallentamenti tra gli svincoli Cassia e Flaminia e code tra Prenestina e Burkina. Ricordiamo che con l’arrivo dell’inverno è fondamentale adottare comportamenti di guida sicuri, rispettando le norme sui pneumatici invernali e le catene da neve. Per ulteriori dettagli, consulta il nostro sito e guida sempre con prudenza.

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-12-2025 ore 13:25 Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura in provincia di Chieti su via Salaria strada riaperta incidente risolto al km 89 e 400 ci troviamo nel territorio di Cittaducale Al momento il traffico è scorrevole ora ci spostiamo a Roma sul raccordo in carreggiata interna cose per traffico intenso tra gli svincoli Cassia e Flaminia in esterna si rallenta tra le uscite Colombo e Appia mentre più avanti Ci sono code tra la Prenestina e la Burkina infine sul tratto Urbano della A24 code tra Tor Cervara il raccordo in direzione fuori Roma da Sara Spa noi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura a un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infobuild. 🔗 Leggi su Romadailynews.it Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-12-2025 ore 13:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-12-2025 ore 13:25 Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-12-2025 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-12-2025 ore 16 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-12-2025 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-12-2025 ore 20 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-12-2025 ore 19:40 - Astral infomobilità Un saluto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dalle autostrade con un incidente tra la ... romadailynews.it Dalla Regione Lazio 10 mln di euro per dissesto idrogeologico di Madonnetta (Roma X Municipio) - La Giunta regionale ha stanziato 10 milioni di euro da destinare ad opere di mitigazione del rischio idraulico del canale Palocco in località Madonnetta nel X Municipio di Roma. regione.lazio.it L’area del termovalorizzatore di Roma può diventare ad ‘alto rischio ambientale’ per la Regione Lazio - La Regione Lazio ha ufficialmente avviato l’iter per accertare se esista o meno un elevato rischio di crisi ambientale nella zona di Santa Palomba, dove dovrebbe essere realizzato il ... fanpage.it Modifiche della viabilità in occasione delle manifestazioni del weekend a Roma: tutte le info - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.