Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-12-2025 ore 12 | 25

Ecco le ultime novità sulla viabilità nella regione Lazio, aggiornate alle ore 12:25 del 18 dicembre 2025. Situazioni di rallentamenti e code interessano sia la provincia di Rieti, con un incidente sulla Salaria, sia Roma, dove il Raccordo Anulare e l'A24 presentano traffico intenso e congestioni. Continuate a seguirci per aggiornamenti costanti sulla mobilità nella zona.

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-12-2025 ore 12:25 Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura in provincia di Rieti su via Salaria per un incidente strada chiusa al km 89 e 400 ci troviamo nel territorio di Cittaducale al momento ci sono code In entrambe le direzioni ora ci spostiamo a Roma sul Raccordo Anulare traffico intenso tra gli svincoli Cassia e Flaminia in carreggiata interna mentre in esterna Ci sono code a tratti tra le uscite Colombo e Appia infine sul tratto Urbano della A24 code tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione del centro da Sara sta noi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-12-2025 ore 12:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-10-2025 ore 18:25 Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-12-2025 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-12-2025 ore 16 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-12-2025 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-12-2025 ore 20 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-12-2025 ore 19:40 - Astral infomobilità Un saluto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dalle autostrade con un incidente tra la ... romadailynews.it Modifiche della viabilità in occasione delle manifestazioni del weekend a Roma: tutte le info - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.