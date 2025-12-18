Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-12-2025 ore 12 | 25

Ecco le ultime novità sulla viabilità nella regione Lazio, aggiornate alle ore 12:25 del 18 dicembre 2025. Situazioni di rallentamenti e code interessano sia la provincia di Rieti, con un incidente sulla Salaria, sia Roma, dove il Raccordo Anulare e l'A24 presentano traffico intenso e congestioni. Continuate a seguirci per aggiornamenti costanti sulla mobilità nella zona.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura in provincia di Rieti su via Salaria per un incidente strada chiusa al km 89 e 400 ci troviamo nel territorio di Cittaducale al momento ci sono code In entrambe le direzioni ora ci spostiamo a Roma sul Raccordo Anulare traffico intenso tra gli svincoli Cassia e Flaminia in carreggiata interna mentre in esterna Ci sono code a tratti tra le uscite Colombo e Appia infine sul tratto Urbano della A24 code tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione del centro

