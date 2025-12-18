Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-12-2025 ore 11 | 25

Ecco l'introduzione richiesta: Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 18 dicembre 2025 alle 11:25, con dettagli su incidenti, code e traffico intenso su principali arterie come l'A1, A24 e Raccordo Anulare. La situazione del trasporto pubblico a Termini e Centocelle è tornata regolare. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sulla mobilità regionale.

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-12-2025 ore 11:25 Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura incidente risolto e stradario sulla A1 firenze-roma tra Attigliano Orte in direzione Roma al momento permangono 9 km di coda in smaltimento sul tratto Urbano della A24 code per traffico intenso tra Togliatti e Lentini in direzione della centro città ci spostiamo sul Raccordo Anulare rallentamenti per traffico intenso tra gli svincoli che si avisse Flaminia in carreggiata esterna invece traffico rallentato tra le uscite Colombo Ardeatina Infine per il trasporto pubblico la termini-centocelle è tornata regolare da Sara Spanò e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

