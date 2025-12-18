Ecco l'introduzione richiesta: Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 18 dicembre 2025 alle 09:40. La rete stradale presenta ancora disagi, con code e traffico intenso su diverse arterie, tra cui l'A1, l'A12, la A24 e il Raccordo Anulare. Gli incidenti e le disposizioni temporanee stanno influenzando il flusso veicolare, mentre il trasporto pubblico registra ritardi. Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-12-2025 ore 09:40

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura ancora disagi sulla A1 Firenze Roma traffico bloccato per un incidente avvenuto in precedenza al km 486 incolonnamenti di 18 km di code tra Attigliano e Orte in direzione Roma in via di risoluzione invece l'incidente hai sulla A12 Roma Tarquinia avvenuto tra gli svincoli Cerveteri Torrimpietra in direzione Roma sul tratto Urbano della A24 code per traffico intenso tra fiorentini e il bivio per la tangenziale est verso il centro nel senso opposto si sta in coda tra Tor Cervara il raccordo in ingresso ha la capitale sulla Cassia si sta in coda tra il raccordo e Tomba di Nerone code su via Flaminia su via Salaria rispettivamente 3 raccordo via dei Due Ponti e tra Villa Spada e via dei Prati Fiscali ti spostiamo sul Raccordo Anulare in interno code per un incidente tra la diramazione Roma Nord centrale del latte in carreggiata esterna traffico rallentato per traffico intenso tra le uscite Pontina e Ardeatina Infine per il trasporto pubblico la termini-centocelle in rotta per un incidente avvenuto su via Casilina da Sara sta noi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-09-2025 ore 19:10

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-09-2025 ore 19:40

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-12-2025 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-12-2025 ore 16 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-12-2025 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-12-2025 ore 20 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-12-2025 ore 19:40 - Astral infomobilità Un saluto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dalle autostrade con un incidente tra la ... romadailynews.it

Dalla Regione Lazio 10 mln di euro per dissesto idrogeologico di Madonnetta (Roma X Municipio) - La Giunta regionale ha stanziato 10 milioni di euro da destinare ad opere di mitigazione del rischio idraulico del canale Palocco in località Madonnetta nel X Municipio di Roma. regione.lazio.it

L’area del termovalorizzatore di Roma può diventare ad ‘alto rischio ambientale’ per la Regione Lazio - La Regione Lazio ha ufficialmente avviato l’iter per accertare se esista o meno un elevato rischio di crisi ambientale nella zona di Santa Palomba, dove dovrebbe essere realizzato il ... fanpage.it

Gravissimo incidente sul tratto Roma-Orte in direzione Terni. Disagi alla viabilità. - facebook.com facebook