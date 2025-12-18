Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-12-2025 ore 09 | 10

Ben trovati da Astral Infomobilità, il servizio della Regione Lazio dedicato alla viabilità. Oggi si registrano numerosi disagi sulle principali arterie di Roma e dintorni, con code e rallentamenti causati da incidenti e traffico intenso. Restate aggiornati per affrontare al meglio il vostro viaggio.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura ancora disagi sulla A1 Firenze Roma traffico bloccato per un incidente avvenuto in precedenza al km 486 incolonnamenti di 18 km tra Attigliano Orte in direzione Roma altro incidente sulla A12 Roma Tarquinia code tra gli svincoli Cerveteri Torrimpietra in direzione Roma sul tratto Urbano della A24 code per traffico intenso tra Togliatti e il bivio per la tangenziale est verso il centro nel senso opposto si rallenta tra Tor Cervara il raccordo sulla Roma Fiumicino code tra l'ANSA del Tevere e via del Cappellaccio in direzione euro in ingresso alla capitale sulla via Cassia si sta coda tra il raccordo e Tomba di Nerone sulla Flaminia file tra il raccordo via dei Due Ponti e sulla Salaria tra Villa Spada e via dei Prati Fiscali ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiate traffico rallentato tra le uscite Pontina Ardeatina e più avanti e tra Prenestina e Tiburtina in interna Si procede a rilento tra la Cassia e la Nomentana e proseguendo Ci sono code tra gli svincoli diramazione Roma sud e Appia Infine per il trasporto pubblico la linea C della metropolitana e al momento è tornata regolare In entrambe le direzioni La Sara sta noi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

