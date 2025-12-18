Benvenuti agli aggiornamenti sulla viabilità di Roma e del Lazio del 18 dicembre 2025 alle 08:40. Vi presentiamo le ultime notizie su incidenti, code e rallentamenti che interessano le principali arterie, insieme alle informazioni sul trasporto pubblico. Restate con noi per rimanere sempre aggiornati sulla situazione del traffico nella regione.

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-12-2025 ore 08:40

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio è l'apertura l'autostrada è ancora dati sulla A1 Firenze Roma per un incidente avvenuto in precedenza km 486 incolonnamenti di 9 km tra Attigliano e Orte in direzione Roma e 2 km di coda e tra Orte A1 verso Firenze in prossimità dell'incidente si transita su carreggiata ridotta ci spostiamo sulla A12 Roma Tarquinia code per un altro incidente tra Cerveteri Torrimpietra in direzione Roma risultato Urbano della A24 incolonnamenti per traffico intenso tra Tor Cervara il bivio per la tangenziale est verso il centro nel senso opposto si rallenta tra torcervara e il raccordo sulla Roma Fiumicino traffico rallentato sei all'altezza del raccordo anulare più avanti tra l'ANSA del Tevere via del Cappellaccio tutto in direzione Eur in ingresso alla capitale sulla cassa si sta in coda tra il raccordo Tomba di Nerone sulla Flaminia file tra il raccordo e via dei Due Ponti e sulla Salaria tra Villa Spada e via dei Prati Fiscali ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna traffico rallentato tra il Roma Fiumicino e Pontina Poi tra Prenestina e Tiburtina interna Si procede a rilento tra Bufalotta Nomentana mentre più avanti Ci sono code tra gli svincoli diramazione Roma sud e infine per il trasporto pubblico la linea C della metropolitana al momento e rallentata In entrambe le direzioni La Sara sta noi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-09-2025 ore 19:10

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-09-2025 ore 19:40

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-12-2025 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-12-2025 ore 16 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-12-2025 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-12-2025 ore 20 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-12-2025 ore 19:40 - Astral infomobilità Un saluto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dalle autostrade con un incidente tra la ... romadailynews.it

Dalla Regione Lazio 10 mln di euro per dissesto idrogeologico di Madonnetta (Roma X Municipio) - La Giunta regionale ha stanziato 10 milioni di euro da destinare ad opere di mitigazione del rischio idraulico del canale Palocco in località Madonnetta nel X Municipio di Roma. regione.lazio.it

L’area del termovalorizzatore di Roma può diventare ad ‘alto rischio ambientale’ per la Regione Lazio - La Regione Lazio ha ufficialmente avviato l’iter per accertare se esista o meno un elevato rischio di crisi ambientale nella zona di Santa Palomba, dove dovrebbe essere realizzato il ... fanpage.it

Gravissimo incidente sul tratto Roma-Orte in direzione Terni. Disagi alla viabilità. - facebook.com facebook