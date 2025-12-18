Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-12-2025 ore 07 | 25

Buongiorno da Astral Infomobilità, servizio della Regione Lazio. Vi segnaliamo l’aumento del traffico sulle principali arterie di Roma e provincia, con incidenti e rallentamenti in diverse zone. Ricordiamo l’obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo fino al 15 aprile 2026. Vi invitiamo a guidare con attenzione, soprattutto con le condizioni meteorologiche invernali alle porte. Per aggiornamenti e consigli, visitate il nostro sito.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico Come di consueto in queste prime ore del mattino in graduale aumento sulle principali arterie stradali e autostradali della nostra regione sulla A1 Firenze Roma un incidente che vede coinvolti un mezzo anche un auto avvenuto al km 478 e causa dei 7 km di coda e tra Orvieto e Orte in direzione Roma in prossimità dell' incidente si transita su carreggiata in ingresso nella capitale file sulla diramazione Roma Sud a partire da Torrenova e sul tratto Urbano della A24 tra Tor Cervara è il bivio per la tangenziale est sempre in azione della capitale traffico rallentato sulla Cassia bis tra Formello e Castel de' ceveri sulla Flaminia all'altezza di Malborghetto e poi tra il raccordo è via dei Due Ponti sulla Salaria tra Ade via dei Prati Fiscali nel quadrante sud della capitale sulla statale Pontina code a tratti per traffico tra Pomezia sud e Castel di Decima in direzione del raccordo anulare nella direzione rallentamenti anche sulla via del mare all'altezza di Acilia e sulla Colombo tra via di Acilia e via di Malafede ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna traffico rallentato tra Prenestina e Nomentana in interna code a tratti tra Casilina e la galleria Appia Infine per il trasporto pubblico la linea termini Centocelle a causa della presenza di un'auto liminari è limitata Ponte Casilino perché è diretto a Termini si consiglia di utilizzare la linea bus 105 da Francesca Loiacono è Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione non in chiusura un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infogrid a punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

