Via Rombon | Città-spugna con più verde

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

© Ilgiorno.it - Via Rombon: "Città-spugna con più verde"

Sono iniziati i lavori di riqualificazione nel controviale di via Rombon, nel tratto compreso fra via Passo Sella e piazza Monte Titano. Gli interventi di manutenzione straordinaria interessano, nel lato dei numeri civici dispari, un totale di 350 metri e prevedono l’allargamento dell’area verde del parterre alberato, per un totale di 450 metri quadrati di area a verde aggiuntiva. "Gli alberi avranno più spazio per le radici che attualmente si trovano sotto le auto in sosta comportando un rischio per la loro salute e un dissesto del fondo stradale pericoloso per i pedoni. Verrà spostata l’attuale area di sosta restringendo l’ampia carreggiata e creando il camminamento per permettere ai cittadini cittadine di accedere in sicurezza agli stalli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

