Sono iniziati i lavori di riqualificazione nel controviale di via Rombon, tra via Passo Sella e piazza Monte Titano. Questa zona, nota come

© Ilgiorno.it - Via Rombon: "Città-spugna con più verde"

Sono iniziati i lavori di riqualificazione nel controviale di via Rombon, nel tratto compreso fra via Passo Sella e piazza Monte Titano. Gli interventi di manutenzione straordinaria interessano, nel lato dei numeri civici dispari, un totale di 350 metri e prevedono l’allargamento dell’area verde del parterre alberato, per un totale di 450 metri quadrati di area a verde aggiuntiva. "Gli alberi avranno più spazio per le radici che attualmente si trovano sotto le auto in sosta comportando un rischio per la loro salute e un dissesto del fondo stradale pericoloso per i pedoni. Verrà spostata l’attuale area di sosta restringendo l’ampia carreggiata e creando il camminamento per permettere ai cittadini cittadine di accedere in sicurezza agli stalli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Leggi anche: Milano “città spugna” contro gli eventi climatici estremi: via Toce si trasforma con 1.800 metri di nuovo verde

Leggi anche: Ferrara su Rai1, in corso in città le riprese del programma televisivo 'Linea Verde Italia'

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Riapre il mercato di via Rombon (il primo targato Sogemi): era chiuso da 10 anni - Dopo dieci anni di chiusura è stato riaperto il Mercato di via Rombon, il primo dei quindici mercati comunali che il ... ilgiorno.it

Le famiglie rom di via Rubattino cacciate anche da via Rombon - Una sessantina di rom romeni sono stati sgomberati da un ex ristorante che avevano occupato e di fianco al quale avevano costruito un piccolo insediamento con sei baracche nel prolungamento ... milano.corriere.it

Una lunga scia di rosso ha attraversato la città, portando con sé il rombo dei motori e un messaggio di solidarietà. Anche quest’anno l’iniziativa Moto Babbi ha unito la passione per le due ruote al desiderio di regalare sorrisi e momenti di gioia ai bambini men - facebook.com facebook