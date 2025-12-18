Via Paradigna entra di notte nel cortile di una casa | 23enne arrestato dai Carabinieri

Nella notte tra il 16 e il 17 dicembre, via Paradigna ha assistito a un episodio di violazione di domicilio, sventato grazie all’allarme antintrusione collegato alle telecamere di sorveglianza. L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha portato all’arresto di un 23enne, responsabile dell’irruzione, mettendo in evidenza l’efficacia dei sistemi di sicurezza e la rapidità delle forze dell’ordine.

© Parmatoday.it - Via Paradigna, entra di notte nel cortile di una casa: 23enne arrestato dai Carabinieri È stato l’allarme antintrusione, collegato alle telecamere di videosorveglianza, a permettere l’arresto di un 23enne ritenuto responsabile di una violazione di domicilio avvenuta nella notte tra il 16 e il 17 dicembre in zona via Paradigna.Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di San. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: "Correte, stanno rubando in un appartamento", 23enne arrestato dai carabinieri Leggi anche: Giugliano in Campania, 23enne latitante trovato nascosto in un armadio: arrestato dai carabinieri La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. David Galchutt (USA) - "The Year the Reindeer Had the Flu" #paradigmadarte #Christmas #oilpainting “Sbaglia chi pensa che Babbo Natale entri attraverso il camino, Babbo entra attraverso il cuore.” (Charles W. Howard) - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.