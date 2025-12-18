Via libera a nuovi parcheggi per disabili in centro | Vicino a uffici ambulatori e negozi

Bondeno amplia le opportunità di accessibilità con l’istituzione di nuovi parcheggi riservati ai disabili nel centro cittadino. Situati strategicamente vicino a uffici, ambulatori e negozi, questi spazi favoriscono una mobilità più agevole e inclusiva. L’ordinanza della polizia locale mira a migliorare la qualità della vita delle persone con limitate capacità motorie, promuovendo un ambiente più accogliente e accessibile per tutti.

© Ferraratoday.it - Via libera a nuovi parcheggi per disabili in centro: "Vicino a uffici, ambulatori e negozi" Nuovi spazi di sosta per disabili a Bondeno. L'ordinanza della polizia locale dell'Alto Ferrarese ha, infatti, istituito nuovi stalli di sosta per le persone con ridotta o assente capacità motoria. Il provvedimento ha inteso, in questo modo, dare una risposta univoca ad una serie di richieste che.

