Via ai lavori di ristrutturazione dell’antico cimitero degli svizzeri

Sono iniziati i lavori di ristrutturazione dell’antico cimitero degli Svizzeri, un sito di grande valore storico e culturale. Costruito da cittadini fivizzanesi originari dell’Engadina, che si stabilirono a Fivizzano nel XIX secolo, rappresenta un importante legame tra le comunità e la memoria collettiva locale. Questa operazione mira a preservare e valorizzare un patrimonio che testimonia l’integrazione e il contributo degli emigranti alla storia del territorio.

"Costruito da cittadini fivizzanesi oriundi dell'Engadina che, stanziatisi a Fivizzano nei primi decenni del XIX secolo e ben inseriti nel tessuto sociale, prestarono le loro capacità di produzione e di commercio nella comunità". Così recita la lapide affissa nel piccolo camposanto che si trova a Fivizzano fra l'incrocio di via Roma e la nazionale 63 del Cerreto. Parliamo del Cimitero degli Svizzeri, dove venivano sepolti i componenti di quella enclave di persone che nel '700 emigrarono in Lunigiana e si stabilirono proprio a Fivizzano, dove aprirono il famoso 'Caffè Elvetico', tutt'ora in piena attività, e una centrale idroelettrica.

