Vesuvius Film Festival 2025 si conclude con successo la VI edizione

Il Vesuvius Film Festival 2025 si è appena concluso con grande successo, celebrando la sesta edizione in un’atmosfera di entusiasmo e passione per il cinema. A Pompei, il festival ha confermato il suo ruolo di punto di riferimento per gli amanti del settimo arte, offrendo momenti unici e coinvolgenti. Presieduto e diretto dall’Architetto, l’evento ha rafforzato il legame tra arte, cultura e la suggestiva cornice storica della città.

A Pompei si celebra il Cinema con il Vesuvius Film Festival, Presieduto e diretto dall'Arch. Giovanna D'Amodio. La VI edizione del Festival ambientale campano, nasce sotto l'alto patrocinio del Parlamento Europeo, del Ministero dell'Ambiente, dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ISPRA, del Consiglio Regionale della Campania, Comune di Pompei, Fondazione Ente Ville Vesuviane. Il concorso cinematografico è un evento "plastic Free", che promuove la tutela ambientale, la crescita ecosostenibile e l'inclusività sociale. La kermesse celebra il Cinema e le eccellenze del territorio nazionale ed internazionale.

