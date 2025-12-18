Vertice Ue sugli asset russi Il premier polacco Tusk | Soldi oggi o sangue domani

Oggi a Bruxelles si apre un vertice decisivo per il futuro dell’Europa, con il Consiglio europeo al centro delle discussioni. Tra i temi principali, gli asset russi e le implicazioni economiche e strategiche per l’Unione. Il dibattito è acceso, con posizioni ferme e richieste di azioni concrete per affrontare le sfide attuali, tra cui la pressione di leader come Tusk, che avverte: “Soldi oggi o sangue domani”.

© Thesocialpost.it - Vertice Ue sugli asset russi. Il premier polacco Tusk: "Soldi oggi o sangue domani" È una giornata cruciale per l'Unione europea quella che si apre oggi a Bruxelles, dove si riunisce il Consiglio europeo con la partecipazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Al centro del vertice c'è una delle questioni più delicate legate al conflitto in Ucraina: l'uso dei beni russi congelati e la possibilità di destinarli al sostegno di Kiev. Una decisione che intreccia politica estera, diritto internazionale, stabilità finanziaria e rapporti transatlantici. Leggi anche: Guerra, Putin minaccia l'Europa: "Presto ritorsioni!". Cosa succede Il tema divide i 27 Paesi membri, mentre sullo sfondo si intensifica il pressing degli Stati Uniti, preoccupati per le conseguenze di una scelta che potrebbe aprire contenziosi legali e destabilizzare il sistema finanziario europeo.

Asset russi, Tusk: “Soldi oggi o sangue domani”. Von der Leyen: “Supporto il Belgio, tutti condividano il rischio” - Primo giorno di Consiglio europeo, la presidente della Commissione promette: "Non ce ne andremo senza un accordo" ... ilfattoquotidiano.it

Consiglio Ue sugli asset russi, von der Leyen: "Non lasceremo il vertice senza soluzione". Tusk: "Soldi oggi o sangue domani" - È in corso a Bruxelles il summit dei 27: tra i nodi più spinosi l’uso dei beni di Mosca congelati per finanziare gli aiuti all’Ucraina . msn.com

Sostegno all’Ucraina: l’Europa divisa sull’uso degli asset russi. Oggi il vertice a Bruxelles Il giorno della resa dei conti è arrivato e ora i 27 leader dovranno trovare una soluzione per finanziare il prestito all’Ucraina per i prossimi due anni. Lo stallo rimane. Sul t - facebook.com facebook

Vertice Ue decisivo sugli asset russi, ma si aprono spiragli per debito in comune ilsole24ore.com/art/vertice-ue… x.com

