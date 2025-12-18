Vertice in Prefettura su cantieri strategici e sicurezza stradale

Oggi, presso la Prefettura di Benevento, si è tenuto un importante vertice dedicato ai cantieri strategici e alla sicurezza stradale. Al centro dell'incontro, i progetti di Alta Velocità Napoli-Bari, la Diga di Campolattaro e il raddoppio della SS 372 Telesina, con l’obiettivo di coordinare efficacemente i flussi veicolari e garantire lo sviluppo sostenibile della regione.

