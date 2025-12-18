Vertice di Bruxelles | spiragli per l’uso degli asset russi Tusk | Soldi subito o sangue dopo

Al vertice di Bruxelles si apre un dibattito acceso sull’utilizzo degli asset russi, con posizioni diverse tra i leader europei. La proposta della Commissione Europea, che mira a destinare 210 miliardi di euro russi a supporto dell’Ucraina senza ricorrere alla confisca diretta, solleva dubbi e tensioni tra gli Stati membri. In questo contesto, le parole di Tusk e del premier belga evidenziano l’importanza di garantire sicurezza e chiarezza nel delicato equilibrio tra sanzioni e solidarietà

Il premier belga, Bart De Wever, tiene subito il punto. La proposta della Commissione Europea sull'uso degli asset russi - grazie ad un complicatissimo meccanismo legislativo che formalmente evita la confisca ma nella pratica destina 210 miliardi di euro di Mosca a sostenere l'Ucraina - a suo dire non garantirebbe a sufficienza il Belgio da possibili controversie

