Vertenza Cerano | corteo unitario contro i licenziamenti Situazione gravissima

Una mobilitazione senza precedenti scuote Cerano, dove lavoratori e sindacati si sono uniti in un corteo unitario per protestare contro i licenziamenti alla Centrale Enel. La situazione si fa sempre più grave, con il rischio di perdere posti di lavoro e mettere a repentaglio il futuro dell’intera comunità. La protesta rappresenta un forte segnale di solidarietà e determinazione di fronte a una crisi che richiede risposte rapide e concrete.

