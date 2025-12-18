Vertenza Cerano | corteo unitario contro i licenziamenti Situazione gravissima
Una mobilitazione senza precedenti scuote Cerano, dove lavoratori e sindacati si sono uniti in un corteo unitario per protestare contro i licenziamenti alla Centrale Enel. La situazione si fa sempre più grave, con il rischio di perdere posti di lavoro e mettere a repentaglio il futuro dell’intera comunità. La protesta rappresenta un forte segnale di solidarietà e determinazione di fronte a una crisi che richiede risposte rapide e concrete.
La vertenza della Centrale Enel di Cerano raggiunge un punto di non ritorno, spingendo le principali sigle sindacali a una mobilitazione di massa. Domani, giovedì 19 dicembre 2025, tutte le categorie di Cgil, Cisl e Uil (inclusi metalmeccanici, servizi, edili, trasporti e logistica) promuoveranno. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
