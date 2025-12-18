Verso Napoli-Milan | novità di formazione fuori Modric e Bartesaghi
Il Napoli e il Milan si preparano alla semifinale di Supercoppa Italiana a Riyad, con alcune novità di formazione. Out Modric e Bartesaghi, il Milan si avvicina alla sfida con un leggero turn-over, offrendo spunti interessanti sul piano tattico. La partita promette emozioni e sfide intense, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo per conquistare la finale.
Il Milan si avvicina al match di questa sera con novità importanti nella formazione. L’incontro valido per la semifinale di SuperCoppa Italiana, contro il Napoli, in programma a Riyad porta Mister Allegri a riflettere su un piccolo turn-over per permettere ad alcuni giocatori di rifiatare. A poche ore dal fischio d’inizio, quindi, le ultime indiscrezioni provenienti da Sky Sport parlano di due modifiche negli undici titolari previsti fino a ieri. Questo potrebbe chiaramente avere un impatto significativo sullo sviluppo della partita, ma la gestione delle risorse in vista di un calendario fitto spinge il tecnico Livornese a ruotare alcuni interpreti, con l’obiettivo di mettere in campo freschezza e garantire competitività in una sfida di grande prestigio. 🔗 Leggi su Milanzone.it
