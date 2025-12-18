Verso la panchina | il top player out in Napoli – Milan? Cosa trapela sulle formazioni

Mancano poche ore al fischio d’inizio della sfida tra Napoli e Milan, prima semifinale di Supercoppa Italiana. La tensione cresce tra i tifosi, con alcune indiscrezioni che circolano sulle formazioni e l’assenza di un top player partenopeo. Un match atteso che promette grandi emozioni e spettacolo, mentre le squadre si preparano a dare il massimo in questa sfida cruciale.

Mancano ormai poche ore dal fischio d’inizio della sfida tra il Napoli e il Milan, valida per la prima delle due semifinali di Supercoppa Italiana (l’altra è in programma venerdì, tra l’Inter e il Bologna). Grande attesa in casa azzurra per un appuntamento che può regalare la finale e, di conseguenza, avvicinarsi alla possibile conquista di un altro trofeo. Intanto, c’è curiosità per capire quali saranno le scelte di Antonio Conte e Max Allegri. In queste ultime ore, spunta un’idea a sorpresa per quanto riguarda la compagine rossonera: possibili le esclusioni, dal primo minuto, di Luka Modric e Davide Bartesaghi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

