In vista della sfida tra Juventus e Roma, Dovbyk si allena ancora a parte mentre Ranieri osserva attentamente dalla panchina. La squadra giallorossa prepara con concentrazione il big match all’Allianz Stadium, in programma sabato 20 dicembre alle 20:45, puntando a ottimizzare ogni dettaglio per affrontare al meglio i bianconeri.

© Sololaroma.it - Verso Juventus-Roma, Dovbyk ancora a parte: Ranieri osserva Trigoria

La Roma continua a lavorare a Trigoria in vista del big match contro la Juventus, in programma all’ Allianz Stadium ìsabato 20 dicembre alle 20:45. Dopo i successi contro Celtic e Como, l’obiettivo è dare continuità, ma la preparazione non è priva di ostacoli. Artem Dovbyk prosegue con il lavoro differenziato e, giorno dopo giorno, la sua convocazione appare sempre meno probabile. Oltre all’ucraino, Gian Piero Gasperini deve già fare i conti con le assenze di Ndicka ed El Aynaoui, partiti per rispondere alle convocazioni di Costa d’Avorio e Marocco in vista della Coppa d’Africa. Alla seduta di allenamento ha assistito anche Claudio Ranieri, presenza silenziosa ma significativa, a testimonianza dell’attenzione del club in un momento delicato della stagione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Leggi anche: Roma, Trigoria verso la Juventus: Dovbyk ancora out, dubbi in attacco e difesa

Leggi anche: Roma al lavoro a Trigoria: Dovbyk a parte, assente Dybala

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Roma, Dovbyk ancora parte: resta in dubbio per la Juve; Roma, Dovbyk si allena a parte: si punta al recupero per la Juventus; Roma, la ripresa degli allenamenti verso la Juventus: le condizioni di Dovbyk; Roma, Dovbyk ancora a parte: cosa filtra sul suo rientro contro la Juventus.

Qui Roma - I giallorossi preparano la sfida contro la Juve a Trigoria. Ancora differenziato per Dovbyk - La Roma prosegue gli allenamenti al Centro Sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria in preparazione del big match di campionato contro la Juventus, una sfida che potrebbe definire il ... tuttojuve.com