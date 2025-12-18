Verso Juventus-Roma Dovbyk ancora a parte | Ranieri osserva Trigoria
In vista della sfida tra Juventus e Roma, Dovbyk si allena ancora a parte mentre Ranieri osserva attentamente dalla panchina. La squadra giallorossa prepara con concentrazione il big match all’Allianz Stadium, in programma sabato 20 dicembre alle 20:45, puntando a ottimizzare ogni dettaglio per affrontare al meglio i bianconeri.
La Roma continua a lavorare a Trigoria in vista del big match contro la Juventus, in programma all’ Allianz Stadium ìsabato 20 dicembre alle 20:45. Dopo i successi contro Celtic e Como, l’obiettivo è dare continuità, ma la preparazione non è priva di ostacoli. Artem Dovbyk prosegue con il lavoro differenziato e, giorno dopo giorno, la sua convocazione appare sempre meno probabile. Oltre all’ucraino, Gian Piero Gasperini deve già fare i conti con le assenze di Ndicka ed El Aynaoui, partiti per rispondere alle convocazioni di Costa d’Avorio e Marocco in vista della Coppa d’Africa. Alla seduta di allenamento ha assistito anche Claudio Ranieri, presenza silenziosa ma significativa, a testimonianza dell’attenzione del club in un momento delicato della stagione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
