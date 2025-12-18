In piazza Partigiani, tra le vigne, sorge un albero natalizio davvero speciale: realizzato all’uncinetto, trasmette calore e delicatezza, distinguendosi dagli allestimenti tradizionali. Un simbolo di creatività e sensibilità, capace di emozionare e sorprendere, portando un tocco di magia fatta a mano nel cuore della città.

Verso il Natale. Ecco l'albero 'gentile' fatto all'uncinetto

In piazza Partigiani, in zona Vigne, c’è un albero natalizio non assimilabile ad altri celebrativi della magìa delle feste. È infatti un "Albero gentile", anzi, il primo albero gentile cittadino, che al posto di palline scintillanti e decori preconfezionati e consueti, ha ben 1.500 quadratini in lana multicolore: 1.500 mattonelle di lana che hanno visto la propria collocazione dopo un intenso lavoro amanuense fornito da tante persone, che durante l’estate si sono ritrovate per questo preciso scopo, nei parchi cittadini. E successivamente nei Centri anziani e al Centro La Meridiana. E chi non era capace, ha imparato l’arte, grazie ad uno spirito di "gentile" collaborazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

