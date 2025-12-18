Versace torna alla Scala e riannoda il suo legame con Milano

Il ritorno di Versace alla Scala segna un momento di grande prestigio per Milano, celebrando non solo l’eccellenza della moda ma anche il profondo legame tra la maison e la città. Domenica 7 dicembre, l’apertura di La Prima si inserisce tra gli appuntamenti più significativi della stagione, rafforzando il ruolo di Milano come capitale della cultura e dell’innovazione. Un evento che unisce tradizione e modernità, lasciando un’impronta indelebile nella storia della città.

© Linkiesta.it - Versace torna alla Scala, e riannoda il suo legame con Milano Domenica 7 dicembre, il sipario di La Scala si è alzato su La Prima, un rito che va oltre l'apertura della stagione operistica e che si colloca tra i momenti civici e culturali più rilevanti di Milano, nella giornata dedicata a Sant'Ambrogio, il Santo patrono della città. Per Versace – che ha vestito alcuni ospiti della serata – è stato un ritorno a casa, che sancisce un legame antico con il teatro che risale al 1982, quando Gianni Versace collaborò con il coreografo francese Maurice Béjart, portando la moda in scena attraverso un dialogo viscerale, autentico, capace di attraversare linguaggi e generazioni.

