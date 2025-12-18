Veronica Passaretti insultata sui social per le foto ad Atreju | L’odio della sinistra radicale è estremamente pericoloso

Veronica Passaretti, addetta stampa della consigliera regionale Chiara Iannarelli, è stata bersaglio di insulti e commenti volgari sui social dopo aver condiviso foto ad Atreju. Lei denuncia come l’odio della sinistra radicale online rappresenti un pericolo crescente, evidenziando i rischi di una polarizzazione estrema che alimenta la divisione e la violenza anche nel mondo digitale.

L’odio politico della sinistra radicale, anche sui social, “è estremamente pericoloso”. A dirlo stavolta è Veronica Passaretti, addetta stampa della consigliera regionale del Lazio Chiara Iannarelli, che ha ricevuto centinaia di commenti volgari dopo aver pubblicato le sue foto ad Atreju su Threads. Come ha scritto sui social l’associazione “Giornaliste italiane”, la ragazza ha ricevuto “491 commenti offensivi e minacce per aver postato delle foto”, condannando quanto accaduto e solidarizzando con lei. Veronica partecipa da dieci anni alla manifestazione conservatrice, ma ciò che l’ha fatta riflettere “è che ancora una volta, i portatori di odio sono gli stessi che si riempiono la bocca con la Costituzione, che si dicono democratici e che sono sempre pronti a scendere in piazza contro il patriarcato e per il femminismo». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

A testa in giù.... Insulti e sessismo contro l’addetta stampa ad Atreju.

